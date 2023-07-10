مدبولى يجدد تعيين «أبوزيد» رئيسا لإدارة شؤون التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بتجديد تعيين محمد محمود أبوزيد حسن، رئيسا للإدارة المركزية لشئون التعليم الفنى والطلاب بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.





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