أبرزها ارتداء سترة النجاة.. إرشادات مهمة للمصطافين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، العديد من الإرشادات المهمة التى يجب أن يراعيها المصطافين، والتى يوضح الإنفوجراف التالى: كما أكدت الإدارة أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد.

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