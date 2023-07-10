شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى أبرز الشروط الواجب توافرها فى الطالب للالتحاق بمدراس المتفوقين.

ويشترط أن يكون الطالب مصرى الجنسية، وألا يزيد عمره على 18 عاما، مع ضرورة الحصول على 274.5 درجة، والحصول على شهادة إتمام الدراسة دور أول.

ولا يشترط الحصول على الدرجة النهائية فى المواد المقررة لمن حصل على مجموع 98% فأكثر.

ويمكن التقديم فى مدارس المتفوقين عندما يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلى فقط، ويشترط حصول الطالب فى هذه الحالة على الدرجة النهائية فى مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهى: (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم ).