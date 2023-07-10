التعليم العالى: الدولة مهتمة بالجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الأجنبية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مع مستشاريه بالجامعات الخاصة والأهلية، وأفرع الجامعات الأجنبية فى مصر، بحضور الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، ومحمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وفى مستهل الاجتماع، شدد الوزير على أهمية الدور المجتمعى لمؤسسات التعليم العالى بمساراته المختلفة فى خدمة المجتمع، موضحا أن مصر تتميز بتنوع منظومة التعليم العالى، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بمؤسسات التعليم العالى الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية؛ بهدف تطوير نوعية التعليم، والاستفادة من الخبرات الأجنبية من خلال الشراكات مع الجامعات الأجنبية المتميزة أو من خلال أفرع الجامعات الأجنبية بمصر.

وأشار عاشور إلى أهمية تحقيق التكامل الفعلى بين عناصر منظومة التعليم العالى ومؤسسات الإنتاج لتعمل بصورة تكاملية، فمبدأ التكامل يعد أحد أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقتها الوزارة مارس الماضى.

ولفت إلى أن محور التكامل يعمل فى إطار الأنشطة الاقتصادية التى يتميز بها كل إقليم فى مختلف المجالات.

وقال إن تحقيق التكامل يتطلب تشكيل تحالفات إقليمية بين كافة المؤسسات التعليمية، وتقييم معدلات الأداء لكل مؤسسة، مع الاعتماد على المدخل الإقليمى لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية فى مختلف الأقاليم الجغرافية بأنحاء الجمهورية.

ووجه الوزير بأهمية تطبيق مخرجات تلك الاستراتيجية بالجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، منوها بأهمية تفعيل مبادئها، ومنها تطبيق التخصصات المتداخلة (البينية) وصياغة برامج تعليمية حديثة تقوم على تداخل التخصصات.

ولفت إلى أهمية تطوير اللوائح الدراسية، ودعم الشراكات مع الجامعات الأجنبية المتميزة، وتأسيس مراكز الابتكار وريادة الأعمال بتلك الجامعات كهمزة وصل قوية، وفاعلة بين مجال التعليم والتدريب والبحث الأكاديمى من جهة، ومجال الصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى.

ووجه الوزير بزيادة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية فى المشروعات التنموية لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المجتمع المصرى فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات.

الوزير شدد على أهمية استمرار جهود الجامعات فى تشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة فى الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التى تنفذها الجامعات؛ لاستغلال طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومهاراتهم.

وفى ختام الاجتماع، وجه عاشور بأهمية تقديم مستشارى الوزير بتلك الجامعات تقارير دورية تتضمن إنجازات الجامعة من دعم الشراكات الدولية، والأنشطة الطلابية، وآليات تطبيق الربط مع الصناعة، وكذا تنظيم المؤتمرات الدولية، وتفعيل زيارات الأساتذة الأجانب للجامعات بمصر، وغيرها من الإنجازات.