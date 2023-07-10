«القاهرة الإخبارية»: مصر على موعد مع أكبر مهرجان ترفيهى بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - قالت نورهان عجيزة، موفدة القاهرة الإخبارية من العلمين الجديدة، إن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لتحضير مهرجان العلمين الجديدة، حيث إن مصر على موعد مع أكبر مهرجان ترفيهى بالشرق الأوسط والمنطقة العربية.





وأضافت خلال الفقرة الإخبارية، أنه يوجد العديد من الاستعدادات على الشواطئ وساحات مخصصة، تحضيرا للحفلات الغنائية، ومن المقرر أن يبدأ الحجز لتذاكر الحفلات المقامة فى فعاليات المهرجان لاستقبال الزوار واستقبال أكثر من مليون زائر من أنحاء الوطن العربى، كما يترقب عشاق الترفيه والمغامرات المهرجان.



وتابعت: "أنه يتضمن أكثر من 12 نشاطا متنوعا بين مجالات الرياضة والفنون والترفيه فى صبغة عالمية تجذب أنظار المتابعين فى كل مكان بالعالم، ويوجد الكثير من الرياضات المتوقع أن تجذب الكثير من الحضور، وبطولة لكرة القدم الشاطئية والجودو والتجديف وسباق السيارات وغيرها، ومن المقرر أن يحدث على هامش المهرجان عرض أزياء عالمى بحضور أكثر من 10 مصممى أزياء من جميع أنحاء الوطن العربى".

واستطردت: "ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المهرجان من 13 يوليو حتى 26 أغسطس، ويستمر 44 يوما فى أجواء غير مسبوقة على جميع المستويات التنظيمية والفنية".