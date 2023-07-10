التضامن تطلق النسخة الثانية من مبادرة «دورى أبناء مصر»

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى النسخة الثانية من مبادرة "دورى أبناء مصر"، بالتعاون مع أندية سيتى كلوب، حيث يشارك فى النسخة الثانية أكثر من 5 آلاف لاعب من 22 محافظة يمثلون أبناء دور الرعاية على مستوى الجمهورية.





وأكدت الدكتورة هبة أبو العمايم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للرقابة والتفتيش المنسق العام لمبادرة دورى أبناء مصر لكرة القدم، أنه سيتم تنظيم 3 مسابقات مختلفة تحت 13 سنة وتحت 17 سنة والمسابقة الأخيرة من سن 17 إلى 21 عاما، لضمان تكافؤ الفرص ولظهور أكبر عدد من المواهب الرياضية.

وأضافت أنه تم تقسيم المحافظات إلى 6 مناطق لإجراء التصفيات الأولى للبطولة لدور الرعاية، حيث تستضيف محافظات القاهرة والجيزة والسويس ودمياط وكفر الشيخ والفيوم الفرق المشاركة فى الدورى.

وأفادت أبو العمايم أن انطلاق مبادرة دورى أبناء مصر جاءت استكمالا لمبادرات التواصل والدمج المجتمعى، التى تستهدف تنمية الولاء والانتماء والمواطنة وكسر الحاجز النفسى وتعديل الصورة الذهنية وتصويب بعض الأفكار الخاطئة التى توجد لدى البعض عن أبناء دور الرعاية، وكانت المبادرة هذه المرة من خلال الرياضة وكرة القدم بالتحديد باعتبارها اللعبة الشعبية الأولى والتى تحظى باهتمام معظم أبناء دور الرعاية.

وأشارت إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا مع أندية سيتى كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام لرعاية المتميزين والموهبين رياضياً من أبناء دور الرعاية، خاصة أن الدورى يقام تحت إشراف وتدريب كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية، وعلى رأسهم الكابتن محمد عبد الجليل والكابتن محمد وهبه.