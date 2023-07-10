جامعة المنصورة تعقد مؤتمرا حول جهود الجامعات فى مبادرة «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - تنظم جامعة المنصورة، المؤتمر النوعى الأول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول جهود الجامعات المصرية فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى مبادرة "حياة كريمة"، تحت شعار الطريق إلى الجمهورية الجديدة ، بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، بعد غد الأربعاء ولمدة يومين، تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد أيمن عاشور، وإشراف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت.





وذكرت الجامعة فى بيان، اليوم الإثنين أن المؤتمر سيعقد برئاسة الدكتور شريف يوسف رئيس جامعة المنصورة ورئيس المؤتمر، والدكتور محمود محمد المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المؤتمر، ومنسق مبادرة (حياة كريمة) بالجامعة الدكتورة إيمان أحمد أبوالفضل. وأوضحت أن المؤتمر يهدف إلى إبراز جهود ودور الدولة وكل الجهات التنفيذية فى النهوض بجودة حياة المواطن المصرى وجودة الخدمات المقدمة له من خلال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وإبراز جهود الجامعات المصرية فى المشاركة بفعاليات المبادرة الرئاسية، ورصد التحديات التى واجهت الجامعات المصرية فى تنفيذ فعاليات المبادرة، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية بالجامعات ومشاركتهم فى وضع استراتيجيات وخطط لتطوير الريف المصرى، وتوعية المجتمع الجامعى بجهود الدولة المصرية للارتقاء بجودة حياة المواطنين المصرى، وتعزيز جهود العمل التطوعى لشباب الجامعات فى المبادرة الرئاسية. وسيتناول المؤتمر مناقشة العديد من المحاور: جهود الجامعات المصرية فى المشاركة بفعاليات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتنمية العمرانية بقرى المبادرة الرئاسية بمحافظات مصر، ودعم المنظومات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية بمحافظات مصر، ودعم المنظومات التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية بمحافظات مصر، والتطور التكنولوجى بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ودوره فى تحسين جودة حياة المواطنين بتلك القرى، ودعم المشروعات الصغيرة والتمكين الاقتصادى للمواطنين بقرى المبادرة، ورعاية الموهوبين والمبتكرين بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمحافظات مصر، والتمكين المجتمعى للمرأة وذوى الإعاقة ورعاية الطفولة بقرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بمحافظات مصر، والاستدامة البيئية لموارد القرى والاستهلاك المسئول.

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