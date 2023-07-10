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بالأرقام.. ثورة تطوير فى السكة الحديد (إنفوجراف)

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أحمد عبد الرؤوف 2023-07-10 13:19 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، أبرز أعمال التطوير التى شهدها المرفق منذ عام 2014 حتى الآن، الأمر الذى انعكس بشكل كبير على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

أبرز ملامح التطوير فى المرفق:

توريد 130 جرارا جديدا «GE» من إجمالى 260

إعادة تأهيل 61 جرارا من إجمالى 172

استلام 6 قطارات تالجو فاخرة

استلام 770 عربة قطار جديدة

تأهيل 1317 عربة عادية

توريد 158 عربة بضائع

تطوير الشامل لـ653 مزلقانا

تطوير 364 محطة

تطوير 33 ورشة سكة حديد رئيسية وفرعية

تخريج 550 مهندسا بعد تدريبهم

تخريج 4750 فنى وقائد قطار بعد تدريبهم

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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