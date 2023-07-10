بالأرقام.. ثورة تطوير فى السكة الحديد (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، أبرز أعمال التطوير التى شهدها المرفق منذ عام 2014 حتى الآن، الأمر الذى انعكس بشكل كبير على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور. أبرز ملامح التطوير فى المرفق: توريد 130 جرارا جديدا «GE» من إجمالى 260 إعادة تأهيل 61 جرارا من إجمالى 172 استلام 6 قطارات تالجو فاخرة استلام 770 عربة قطار جديدة تأهيل 1317 عربة عادية توريد 158 عربة بضائع تطوير الشامل لـ653 مزلقانا تطوير 364 محطة تطوير 33 ورشة سكة حديد رئيسية وفرعية تخريج 550 مهندسا بعد تدريبهم تخريج 4750 فنى وقائد قطار بعد تدريبهم

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