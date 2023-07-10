بالأرقام.. ثورة تطوير فى السكة الحديد (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، أبرز أعمال التطوير التى شهدها المرفق منذ عام 2014 حتى الآن، الأمر الذى انعكس بشكل كبير على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور.
أبرز ملامح التطوير فى المرفق:
توريد 130 جرارا جديدا «GE» من إجمالى 260
إعادة تأهيل 61 جرارا من إجمالى 172
استلام 6 قطارات تالجو فاخرة
استلام 770 عربة قطار جديدة
تأهيل 1317 عربة عادية
توريد 158 عربة بضائع
تطوير الشامل لـ653 مزلقانا
تطوير 364 محطة
تطوير 33 ورشة سكة حديد رئيسية وفرعية
تخريج 550 مهندسا بعد تدريبهم
تخريج 4750 فنى وقائد قطار بعد تدريبهم
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