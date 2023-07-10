قرارات مهمة من رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد

جدة - نرمين السيد - وأدى المستشار مسعد عبدالمقصود بيومى، رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد، اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى خلفا للمستشار محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق. القرر الأول حمل رقم 161 لسنة 2023 بندب المستشار أحمد فكرى صالح بسيونى، نائب رئيس الهيئة أميناً عاماً للهيئة. كما أصدر رئيس قضايا الدولة القرار رقم 163 لسنة 2023 بتشكيل الأمانة العامة للهيئة، والقرار رقم 164 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للهيئة. وأصدر أيضا القرار رقم 166 لسنة 2023 بتولى المستشار هانى محمد على، نائب رئيس الهيئة رئاسة المكتب الفنى. كما أصدر المستشار مسعد عبد المقصود بيومى القرار رقم 168 لسنة 2023 بتشكيل مركز الإعلام والمعلومات بالهيئة.

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