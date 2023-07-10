هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - واستقبل السفير أحمد الفاضلى، سفير جمهورية مصر العربية بجنوب إفريقيا، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة بويتوميلو سميت - الرئيس التنفيذى لهيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب إفريقيا، والوفدين المرافقين لهما.

تهدف الاتفاقية إلى دعم سبل التعاون المشترك والاعتماد المرجعى المتبادل بين الهيئتين؛ لكونهما كيانين تنظيميين رائدين بالقارة الإفريقية، كما تستهدف دعم احتياجات جنوب إفريقيا من المستحضرات الطبية المصرية، وخاصة مستحضرات فيروس سى ومضادات الفيروسات، وذلك فى ضوء نجاح التجربة المصرية فى توفير مستحضرات محلية الصنع عالية الجودة.

وفى كلمته، أكد الدكتور تامر عصام، أن مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لوضع رؤية موحدة، وتنسيق الحوار الفعال بين الدول الإفريقية لتبادل الخبرات فى مجال الرقابة على المستحضرات الدوائية، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية الداعمة للعمل الإفريقى.

وأوضحت الدكتورة بويتوميلو سميت، الرئيس التنفيذى لهيئة الرقابة على المنتجات الصحية بجنوب إفريقيا، أن مذكرة التفاهم هى الأولى التى توقعها جهتها مع هيئة تنظيمية وطنية فى إفريقيا؛ مما يعكس حرص الهيئة الجنوب إفريقية على التعاون، وتبادل المعرفة والخبرات مع نظرائها الأفارقة؛ حيث إن بناء القدرات الرقابية فى القارة أمر بالغ الأهمية؛ لأنه سيضمن قوة العمليات التنظيمية والرقابية فى قطاع الدواء، وجودة وأمان وفاعلية المستحضرات الطبية والحيوية المتداولة داخل القارة.

وأعرب سفير مصر بجنوب إفريقيا، عن سعادته البالغة لتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرًا إلى أنها تساعد على إزالة حاجز غير جمركى رئيسى لتسهيل التجارة بين البلدين فى قطاع الأدوية، وبالتالى تعزيز العلاقات بينهم، وأن المسؤولية تقع الآن على عاتق مجتمعات الأعمال ذات الصلة فى كلا البلدين لتحقيق أقصى استفادة من هذا التطور المهم.

وعلى هامش مراسم التوقيع؛ عقد رئيس هيئة الدواء المصرية لقاءات عدة مع كبار مسئولى الهيئة الجنوب إفريقية، والتى تناولت المناقشات الخاصة بإبرام الاتفاقية وإدخالها حيز التنفيذ.

جاء ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون مع الدول الإفريقية فى مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات ودعم الكوادر العاملة بمجال الدواء، ودعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية بالأسواق الإقليمية والعالمية.