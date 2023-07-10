العلمين الجديدة.. أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتستعد العلمين الجديدة، لاستضافة أكبر مهرجان ترفيهى بالشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال الأيام المقبلة. والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن مدينة العلمين الجديدة.

وتعد العلمين الجديدة أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى، وهى إحدى مدن الجيل الرابع، وتتشابه مع العاصمة الإدارية الجديدة فى ضخامة المشروعات العالمية التى ستقام عليها بأفضل المدن السياحية فى مصر.

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