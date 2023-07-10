الكلية الحربية تطلب خريجى تجارة وحقوق وإعلام للأكاديمية العسكرية المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يوليو 2023 02:29 مساءً - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية و ما يعادلها خريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2023، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى .

الكلية الحربية تطلب تخصصات جامعية فى الدفعة الجديدة

تتضمن التخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين فى الكلية الحربية فى الاتي وهي تربية رياضية / تجارة / حقوق / زراعة / الاعلام والصحافة / اقتصاد وعلوم سياسية / كلية خدمة إجتماعية ، لغات ( إنجليزى / عبرى/ روسى / فرنسى / صينى ) من كليات ( آداب - تربية - ألسن - لغات وترجمة ) ، الآداب ( إعلام - علم نفــس - إجتماع ) وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .

وتعتبر أهم الشروط هي الحصول على تقدير جيد فأعلى ، وأن لا يزيد السن عند الإلتحاق عن (24) سنة فى 1/11/2023 م ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2023 أو 2022 فقط ، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية (2) عام دراسى ( ميلادى ) .

يذكر أن بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على(الإنترنت) وهو( tansiq. mod. gov. eg ) إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 11/ 07 / 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 28/08/ 2023 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً .

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 15 / 07 / 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 31 /08 /2023 م، ويتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف.