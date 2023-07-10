مليون و295 ألفا و286 جنيها تعويضات لضحايا عمالة غير منتظمة (صور)

جدة - نرمين السيد - سلم وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الثلاثاء، شيكات تعويضات وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 6 أسر لعمال متوفين، من العمالة غير المنتظمة، فضلا عن 4 حالات إصابات، من محافظات: "القاهرة ومطروح وقنا والسويس" بإجمالى مبلغ مليون و295 ألفاً و286 جنيها، يستفيد منها 19 من تلك الأسر، مقدمة من شركة مصر للتأمين.





وجاءت المبالغ المنصرفة كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئى، أو الكلى، أو الوفاة، والتى أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعيا وصحيا.

وبحسب بيان الوزارة بلغ إجمالى التعويضات خلال عام 2022 فقط، مبلغ 11 مليونا و770 ألفا و670 جنيها استفاد منها من العمالة غير المنتظمة 129 حالة.

وقالت الوزارة، إن تلك التعويضات تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأنها شملت اليوم حالات وفاة لـ6 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل وهم:

مينا عاطف سمير عبده، ومحمد السيد محمود الحلو، وسمير كامل زاخر ايوب، وعماد احمد توفيق عزب، وكاظم ناصر جابر محمد، وسنيوس لويس خليل ناروز، فضلا عن 4 حالات اصابات لعمال وهم: محمد عبد الرؤوف محمد محمود، ومحمد علاء الدين قبيصى، ومنتصر كحول زكى عبد الباقى، وهويدا شحاته محمود احمد.

وقدم وزير العمل العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكدا حرص الدولة المصرية على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمع إلى مطالب البعض، وأصدر توجيهاته بالاستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة أن خلال مديريات العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة للحصول على المستحقات.

حضر فعاليات التسليم من الوزارة، نشوى الشبكى، مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمى أبو زهرة، مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحى مسؤول التأمين بالشركة.