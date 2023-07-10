من سيوة.. مدبولى يستعرض موقف تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمطروح

جدة - نرمين السيد - ورحب المحافظ فى مستهل كلمته برئيس الوزراء والحضور، مؤكداً عمق المحبة والاعتزاز والتقدير الذى يحمله أهالى المحافظة لاهتمام القيادة السياسية الكبير بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن.

واستعرض المحافظ صوراً تعكس الوضع الراهن لعدد من المشروعات البارزة التى تشهدها مطروح، والتى اعتبرها من ثمار ثورة 30 يونيو المجيدة التى تحتفى مصر بالذكرى العاشرة لها هذه الأيام، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، ومحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتطوير الطريق الدولى الساحلى (مطروح/ الإسكندرية)، وتطوير طريق (وادى النطرون/ العلمين)، ومحور (روض الفرج/ الضبعة)، ومشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح)، والمشروعات الزراعية بالدلتا الجديدة ومستقبل مصر، بالإضافة إلى المشروعات التنموية بقاعدة محمد نجيب، وميناء جرجوب البحرى، وتطوير ميناء السلوم البرى بوابة مصر الغربية، ومحطات تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية بالمحافظة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر على أرض مدينة النجيلة.

وأضاف: فى إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تنفيذ 103 مشروعات بنسبة 100% بعدد11 قرية فى المرحلة التمهيدية للمبادرة من إجمالى 56 قرية، وتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدخول عدد 23 قرية و7 تجمعات ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.

وأوضح خالد شعيب أن محافظة مطروح تشهد خلال السنوات من 2020 حتى 2023 تنفيذ 472 مشروعاً خدمياً وتنموياً بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 12.3 مليار جنيه، تتضمن 119 مشروعاً فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، و28 مشروعاً فى قطاع الكهرباء مثل محطة محولات شرق مطروح، وموزع كهرباء بمنطقة الحمراء بمدينة العلمين، وأيضاً مشروعات بقطاع الطرق بطول 320 كم، منها تطوير مدخل مدينتى الضبعة والحمام، وتنفيذ طريقى سيدى برانى والسلوم، بالإضافة إلى 84 مشروعاً بقطاع الإسكان والمرافق، و27 مشروعاً بقطاع الصحة، منها تنفيذ الوحدة الصحية بقرية الزويدة، ووحدة طب أسرة سيدنا هود، ووحدة النصر بإدارة مطروح.

وأضاف خالد شعيب أن محافظة مطروح تشهد أيضاً مشروعات أخرى، حيث تقوم هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ 39 مشروعاً، منها المدرسة المصرية اليابانية بمطروح، ومدرسة حدائق مطروح الرسمية المتميزة للغات، ومدرسة فرج كويلة للتعليم الأساسى ببرانى، ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة بالحمام، كما يقوم جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بتنفيذ 19 مشروعاً، منها تنفيذ بئر عميقة بالدكرور بسيوة، وصيانة آبار رومانية، وتنفيذ مجزر مدينة الحمام، وتنفيذ الطبقة السطحية للطريق الدائرى حول أبو شروف، بالإضافة إلى مشروعات ينفذها مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بينها تنفيذ آبار نشو، وآبار رومانى، وعدد من السدود الأسمنتية، ومشروعات أخرى تشمل تنفيذ مراكز للشباب، ومراكز للتأهيل، ورعاية أطفال التوحد، ومشروعات للتطوير الحضارى، تتضمن تطوير عمارات حى الزهور بمدينة مرسى مطروح، وتنفيذ برج سكنى لتسكين أهالى منطقة الطابية بمرسى مطروح، وتطوير منطقة السوانى بمرسى مطروح، وإنشاء سوق حضارية ببرانى.

وأضاف المحافظ أنه من المخطط خلال الخطة الاستثمارية للعام2023/ 2024 تنفيذ عدد89 مشروعاً بتكلفة 442 مليون جنيه تقريباً.

وتطرق إلى موقف المشروعات بواحة سيوة، مشيراً إلى أنها تعد من أقدم الواحات بمصر، وتقع على بعد 300 كم جنوب مدينة مطروح، وتنخفض بنحو 18 مترا عن مستوى سطح البحر، وتبلغ مساحتها نحو 94 ألف كم، ويقدر عدد سكانها بنحو 36 ألف نسمة، وتتكون من 5 وحدات قروية.

وأشار إلى أن "واحة سيوة" تحظى بالعديد من المقاصد السياحية، حيث تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة، وتنتشر فى أرجائها الآبار وعيون المياه الطبيعية، التى تستخدم فى الزراعة والرى، وتشتهر بزراعة التمور والزيتون ومحاصيل أخرى مهمة، كما تضم الواحة معالم أثرية مهمة مثل معبد آمون، وجبل الموتى، ومدينة شالى القديمة، وجبل الدكرور، وتشتهر بسياحة السفارى، وسياحة الاستشفاء التى تقوم على الدفن بالرمال فى منطقة الدكرور للعلاج من أمراض الروماتيزم والخشونة وآلام العمود الفقرى، وكذا المياه الكبريتية حيث يوجد بالواحة 220 عيناً طبيعية لرى الزراعات، وعين وحيدة متفردة بوجود عنصر الكبريت مما يجعلها مقصدا للاستشفاء، هذا إلى جانب بحيرات الملح الطبيعية، لدور اليود فى تقوية مناعة الجهاز التنفسى.

وأوضح محافظ مطروح أن واحة سيوة تشهد بوجه خاص تنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية، تتضمن منظومة الصرف الصحى المتكامل لمدينة سيوة، كمعالجة ثنائية، بطاقة 18 ألف م3/يوم، وإنشاء محطة تنقية مياه الشرب بإزالة الحديد والمنجنيز بطاقة 5 آلاف م3/يوم بقرية المراقى بمركز سيوة، وينفذ جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى 21 مشروعاً بسيوة تتضمن استكمال رصف طريق (سيوة/مطروح) الخرسانى بطول 300 كم، وطريق (سيوة/الواحات) بطول 360 كم، وعدد من الطرق التنموية والداخلية للواحة، مع إنشاء عدد من الآبار، وتنفيذ تجمعات سكنية بقريتى أم الصغير وبهى الدين. وتقوم هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ 14 مشروعاً بسيوة، بينها إنشاء 7 مدارس جديدة، وصيانة 7 مدارس قائمة، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التى ساهمت فى حل مشاكل مياه الصرف الزراعى الزائدة بسيوة.

كما استعرض جانباً آخر من المشروعات بواحة سيوة، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ 5 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب وتعزيز دورها، ويتم تشييد طرق داخلية بالواحة بإجمالى طول نحو 70 كم، و استكمال مشروع التنسيق الحضارى بمدينة سيوة، مع الحفاظ على طابعها العمرانى.

أضاف أنه تم إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بسيوة، وإنشاء وحدة مرور سيوة، وتنفيذ برامج للتمكين الاقتصادى للشباب بالواحة بتوزيع 100 فدان بقرية أبو شروف بمركز سيوة لتشجيع الشباب على العمل والإنتاج وتوفير حياة كريمة لهم، ويتم أيضاً دعم صغار المزارعين بالواحة بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث تم إقامة معمل "التريكوجراما" الخاص بمكافحة الآفات الزراعية مع توفير أجهزة حقن وعلاج لمكافحة سوسة النخيل، كما من المنتظر انطلاق المهرجان الدولى للتمور بنسخته السابعة فى أكتوبر 2023 والتى شهدت الواحة انطلاقه لأول مرة عام 2015.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تطوير وإعداد مطار سيوة لاستقبال الطائرات والأفواج السياحية، والعمل على الترويج السياحى للواحة بما تمتلكه من مقومات سياحية متعددة، كما تم بتوجيهات القيادة السياسية إيجاد حل جذرى لمشكلة الصرف الزراعى الزائد، والذى عانى منه أهالى الواحة على مدار ثلاثة عقود، من خلال شق قناة مفتوحة طولها 34 كم لنقل المياه خارج الواحة.

وعرض خالد شعيب، محافظ مطروح، عدداً من المطالب والاحتياجات التى تستهدف استكمال الخطط التنموية والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للأهالى بمطروح، حيث وجه رئيس الوزراء بدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.