وزير الكهرباء يبحث التعاون مع شركة Longi الرائدة فى تصنيع الخلايا الشمسية

جدة - نرمين السيد - وأشاد شاكر بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والصين فى العديد من جوانب التعاون المختلفة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وبالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات الصينية فى مشروعات القطاع على أرض مصر.

وأكد الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 42% بحلول عام 2035 والمستهدف الوصول اليها بحلول عام 2030.

وشدد على اهتمام القيادة السياسية بتوطين هذه الصناعة المهمة فى مصر، لافتا إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة.

وأضاف أن القطاع اتخذ عددا من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر كخطوة أولى نحو التوسع فى هذا المجال وصولاإلى إمكانية التصدير، حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص، منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات فى هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الإفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأكد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى، واستعرض ما تم من إجراءات لإتمام خط الربط مع أوروبا للاستفادة من القدرات الكبيرة الحالية والمستقبلية من الطاقات المتجددة.

من جانبه، أشاد james jin رئيس شركة Longi الصينية بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فش المجالات كافة، واستعرض أنشطة الشركة وخبرتها فى مجال الخلايا الشمسية والهيدروجين.

وأكد رغبتهم فى التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى العديد من المجالات وخصوصا الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر واهتمامهم الكامل لضخ استثمارتهم على أرض مصر.

كما أشاد بالجهود التى قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، وما حققته مصر فى مجال مكافحة التغير المناخى حيث أصبحت دولة رائدة فى المنطقة، مشددا على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة.