الجيزة: رفع 50 طن مخلفات بأبو النمرس استجابة لشكاوى المواطنين

جدة - نرمين السيد - وفور تلقى محافظة الجيزة شكوى المواطنين من تراكم للمخلفات بشارع عبدالرازق بطموه، وجهت المحافظة حملاتها من خلال أجهزة مدينة أبو النمرس والتى أسفرت عن رفع 50 طن مخلفات وقمامة بشارع عبدالرازق المتفرع من شارع الغاز بطموه خلال حملات استمرت على مدار اليوم.
كما شملت الحملة تجميل وزراعة الأشجار على جانبى مصرف عبد الرازق بنطاق المنطقة المذكورة، وجار المتابعة الدورية لضمان عدم تكرار تجمع القمامة مرة أخرى.
وكلف المحافظ بمتابعة جهود رفع المخلفات والدفع بشركات الجمع السكنى بالقطاعات التى بحاجة لذلك، ومتابعة الأداء لتحسين منظومة النظافة.
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