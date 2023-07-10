«حياة كريمة» تطلق ملتقيين للتوظيف بالغربية وبنى سويف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ملتقيين للتوظيف بمحافظتى الغربية وبنى سويف.





جاء ذلك من خلال مبادرة "توظيف مصر" ومبادرة "طور وغير" بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والتشبيك مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر. ونشرت الصفحة الرسمية لمبادرة "حياة كريمة" فيديو يستعرض أبرز المشاركات فى ملتقى التوظيف فى الغربية وبنى سويف.

ويقدم ملتقى التوظيف فى الغربية نحو 2629 فرصة بنسبة 40% مؤهلات عليا و60% مؤهلات متوسطة وبدون مؤهل، وفى بنى سويف يقدم نحو 3447 فرصة بنسبة 30% مؤهلات عليا و70% مؤهلات متوسطة وبدون مؤهل.

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