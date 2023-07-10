صحة الشرقية: حملة «100 يوم صحة» سارية حتى أول أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود إن حملة "100 يوم صحة" سيتم تنفيذها حتى أول أكتوبر القادم، حيث سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحى.





وأضاف مسعود - فى بيان اليوم الاثنين - أنه يتم تقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميدانى لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل. وأوضح أنه يتم من خلال الحملة أيضًا تطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى 5 سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة. وأشار إلى أن المبادرة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، وتسعى للتوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

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