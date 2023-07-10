التحالف الوطنى يعلن تبنى مؤسسة نبيل الكاتب للطالبة بسمة شوقى

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تبنى مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية أحد كيانات التحالف الوطنى، الطالبة بسمة شوقى، ابنة قرية اشليمة التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى التعليم الفنى الصناعى بمجموع 99%، وإهدائها منحة دراسية كاملة تغطى جميع المصروفات خلال فترة دراستها الجامعية وحتى استكمال الدراسات العليا وصولا لدرجة الدكتوراه.





وأوضح المركز، فى بيانه، أن رعاية الطالبة يأتى فى إطار استراتيجية التحالف الوطنى للنهوض بمنظومة التعليم وتشجيع الطلاب على التفوق والابتكار، وحيث حصدت بسمة الطالبة بمدرسة الشهيد هيثم سامى حمد الثانوية الفنية بنات المركز الأول على مستوى الجمهورية فى التعليم الصناعى بقسم الجدارات بمجموع 99%. وكانت مؤسسة صناع الخير، إحد كيانات التحالف الوطنى، أعلنت من قبل تبنى الطالبة ندى عبدالباقى ابنة محافظة بورسعيد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى التعليم التجارى، وكذلك الطالبة سعاد مصطفى الملقبة بزويل الفيوم صاحبة ابتكار الثلاجة المتنقلة الموفرة للطاقة وإهدائهم منح دراسية كاملة طوال فترة دراستها الجامعية وحتى الدراسات العليا. يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى انطلق فى شهر مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى التنموى فى مصر، ويضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

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