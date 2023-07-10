معهد الدراسات الدبلوماسية يستقبل رئيس مؤسسة فورد الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أقام السفير وليد حجاج مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، فعالية موسعة للترحيب برئيس المؤسسة والتداول معه حول سبل تعظيم علاقات الشراكة بين المعهد والمؤسسة، وشارك فيها السفير الدكتور حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، والسفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والسفير الدكتور محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، ومجموعة من السفراء والدبلوماسيين الآخرين الذين سبق أن استفادوا جميعاً من برامج التعاون بين المعهد ومؤسسة فورد، إلى جانب صبا المبسلط المدير الإقليمى لمؤسسة فورد بالقاهرة والوفد المرافق لرئيس المؤسسة.

ورحب السفير وليد حجاج مدير المعهد، برئيس المؤسسة وأثنى على علاقات التعاون المتميزة والممتدة التى تربط بين المعهد والمؤسسة والتى تعود لأكثر من ثلاثة عقود، وترتكز على مساهمة المؤسسة فى البرامج والأنشطة السنوية التى ينظمها المعهد لبناء قدرات الملحقين الدبلوماسيين المصريين، وتحديداً عبر إيفادهم فى زيارات تدريبية خارجية إلى الولايات المتحدة تشمل كلاً من واشنطن ونيويورك.





كما أثنى على المردود الكبير لهذه البرامج والأنشطة والتى ساهمت عبر السنوات فى صقل مهارات دفعات متعاقبة من الملحقين الدبلوماسيين وتمثل ركيزة أساسية فى مناهج التدريب المتكاملة التى ينفذها المعهد للدبلوماسيين الجدد المنضمين إلى وزارة الخارجية.

ومن جانبه، عبر رئيس مؤسسة فورد عن اعتزاز المؤسسة بعلاقات التعاون التى تجمعها بالمعهد مشيراً إلى أنها تمثل أحد أهم ركائز محفظة الأنشطة التى تنفذها المؤسسة داخل مصر، مضيفاً أنهم يتطلعون إلى استكمال برنامج التعاون الحالى بين المؤسسة والمعهد والذى يغطي الفترة من 2022 إلى 2024 ومن ثم البناء عليه والاستمرار فى تجديده على النحو الذى يصب فى الجهود المبذولة لتدريب وبناء قدرات شباب الدبلوماسيين المصريين.