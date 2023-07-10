محافظ القليوبية: فحص أكثر من 38 ألف مواطن بـ «100 يوم صحة» حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وأشاد المحافظ - خلال تفقده أعمال المبادرة بالفرقة المنتشرة بمنطقة عزبة السوق فى بنها - بمعدلات الأداء منذ انطلاقها وستستمر حتى 6 أكتوبر القادم والتى تستهدف الفئات العمرية من سن 18 سنة فما فوق، من خلال فرق عمل متنقلة وثابتة لتقديم التشخيص والعلاج اللازم للحالات، وتقديم التوعية الطبية اللازمة للسيدات.

واطمأن على التواجد الكامل لكافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات، وتوافر المخزون الاستراتيجى للأدوية والمستلزمات الطبية، كما حرص على التحدث مع المواطنين للتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية والعلاجية بالمجان موجها المواطنين، بضرورة الاطمئنان على أنفسهم بالمتابعة المستمرة وقياس السكر والضغط، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

وأوضح المحافظ، أن الحملة تأتى استكمالا للمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، والتى تسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على مستوى عالى من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين فى كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور وليد عبد المقصود، إنه تم فحص 122 طفلا من حديثى الولادة للأمراض الوراثية، وفحص 1373 مواطنا من المقبلين على الزواج، وفحص 26 ألفا و742 مواطنا للكشف المبكر عن الأورام، وفحص فيروس سى لـ 21 مواطنا، وتم فحص الأمراض المزمنة لـ1727 من كبار السن، وفحص 8081 مواطنا للاعتلال الكلوى.