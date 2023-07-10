محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بقرية الكلالسة تمهيدا لافتتاحها

جدة - نرمين السيد - وتفقد الداودى - وفقا لبيان المحافظة اليوم - منطقة المشروعات الخدمية التى تقع على مساحة 7200 متر، وتضم 4 منشآت خدمية هى " وحدة طب الأسرة، مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية، مركز تنمية الأسرة والطفل "، كما تفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بالقرية المقام على مساحة 1120 مترا، بنسبة تنفيذ 100 %.

وتابع "الداودى" الجولة بتفقد وحدة طب الأسرة، المقامة على مساحة 1300 متر وتتكون من 3 طوابق، مؤكدا أنه تم تنفيذ الوحدة طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل لتقديم جميع الخدمات الطبية لاهالى القرية.

كما تفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية لقرية الكلالسة، المقام على مساحة 705 أمتار، ويتكون من 3 طوابق وسوف يخدم حوالى 65 ألف مواطن من أهالى القرية، مؤكدا أن نسبة التنفيذ بلغت 100 % وجارى تأثيث المبنى، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى به فى أقرب وقت ممكن، موضحا أن مجمعات الخدمات الحكومية سوف تسهم فى إنهاء معاناة سكان القرى للحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

كما تفقد مبنى مجمع الخدمات الزراعيه المقام على مساحة 330 مترا مربعا، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية، ومكتب إرشاد زراعى، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال به وصلت إلى 100 %، وتم تسليمه إلى مديرية الزراعة تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى للمجمع، لافتا إلى أنه سوف يحدث نقلة نوعية، فى مستوى الخدمات الزراعية المقدَّمة للمواطنين، لا سيما فى ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكى، والاعتماد على أنظمة الرى الحديث.