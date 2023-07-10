المندوبون المساعدون الجُدد من دفعة 2020 يؤدون اليمين القانونية بمجلس الدولة

جدة - نرمين السيد - أدى المندوبون المساعدون الجُدد من دفعة 2020 والمعينين بالقرار الجمهـــورى رقم 206 لسنة 2023، وعددهـــم 196 قاضيًا، اليوم الإثنين، اليمين القانونية أمام المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة، وبحضور أهالى وأقارب الأعضاء الجُدد.





وهنأ رئيس مجلس الدولة القُضاة الجُدد بتعيينهم، وحثهم على التفانى والجدّ والاجتهاد فى أداء رسالتهم السامية، ونبه إلى ضرورة مُحافظتهم على هيبتهم والالتزام بالأعراف والتقاليد القضائية الراسخة داخل مجلس الدولة وخارجه.

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