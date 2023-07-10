استعدادًا للموسم الجديد.. موعد عودة صلاح لتدريبات ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يوليو 2023 06:27 مساءً - يترقب عشاق ليفربول موعد عودة نجوم الريدز، وعلى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، إلى تدريبات الريدز لبدء المعسكر التحضيرى مع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، ليشارك فى مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.



أخبار محمد صلاحوبحسب موقع "جول العالمي"، فستكون عودة لاعبي ليفربول لمقر تدريبات النادي من أجل بداية الموسم التحضيري فى الأسبوع الجارى، على أن تكون عودة اللاعبين الذين خاضوا مباريات دولية فى يونيو، ومن ضمنهم النجم المصري محمد صلاح، وسيتجمع جميع اللاعبين لإجراء فحوصات والتدريب فى مقر النادي حتى 13 يوليو، الذي سيشهد السفر لألمانيا لبدء معسكر تحضيري، قبل السفر إلى سنغافورة لخوض معسكر آخر.

محمد صلاح أنهي عطلته الصيفية التي يقضيها فى اليونان قبل انطلاق المعسكر التحضيري استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

موعد الظهور الأول لـ محمد صلاح مع ليفربول

ويستعد صلاح للظهور الأول مع الريدز أمام كارلسروير أحد أندية دوري الدرجة الثانية الألماني، فى المباراة الودية الأولى استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

وأعلن نادي ليفربول خوض مباراتين وديتين أمام فريقين بدوري الدرجة الثانية الألماني وهم كارلسروير وجرويتر فورت، فى إطار التحضيرات للموسم المقبل.

ويقود محمد صلاح فريق ليفربول فى المباراة الأولى مع نظيره كارلسروير بملعب "BBBank Wildpark" الأربعاء 19 يوليو، فى الساعة 7.30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويخوض الريدز ثاني مبارياته أمام فريق جرويتر فورت الاثنين 24 يوليو فى الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.



ليفربول يواجه ليستر وبايرن ميونخ في معسكر سنغافورة ليفربول يواجه ليستر وبايرن ميونخ في معسكر سنغافورة

وبعدها سيطير فريق ليفربول إلي سنغافورة لخوض معسكر الإعداد والذي سيتخلله مواجهتين ضد ليستر سيتي وبايرن ميونخ.

كان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي، في المركز الخامس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليبتعد عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2017، ويلعب في منافسات بطولة الدوري الأوروبي.



أرقام محمد صلاحشارك محمد صلاح في 51 مباراة مع ليفربول بكافة المسابقات الموسم الماضي 2022-2023، وأحرز 30 هدفًا وصنع 16 هدفًا.

وإنضم الدولي محمد صلاح إلي صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، في صيف 2017 قامًا من نادي روما الإيطالي.

لعب محمد صلاح 305 مباراة مع ليفربول بكافة المسابقات منذ إنضمامه في 2017، وأحرز 186 هدفًا وصنع 79 هدفًا.

وتوج محمد صلاح بـ 7 ألقاب مع نادي ليفربول، الدوري الإنجليزي موسم 2020، دوري أبطال أوروبا 2019، كأس الإتحاد الإنجليزي موسم 2022، كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2022، الدرع الخيرية 2022، السوبر الأوروبي 2019، كأس العالم للأندية 2019.

وعلى الصعيد الدولي، قاد الدولي المصري محمد صلاح منتخب مصر إلى نهائيات أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024 والتي ستقام في شهر يناير من العام المقبل.

وشارك محمد صلاح، مع الفراعنة في الفوز على نظيره غينيا بهدفين مقابل هدف ، في الجولة الخامسة من تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا، ليتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة ويتأهل رسميًا للبطولة للمرة الـ26 في تاريخه.