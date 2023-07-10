تلبية لدعوة رسمية.. الشيخ العيسى يرأس وفد رابطة العالم الإسلامي إلى الهند

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يوليو 2023 08:26 مساءً - وصل العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأثنين، وفدُ رابطة العالم الإسلامي برئاسة الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وذلك تلبية لدعوة رسميةٍ من الحكومة الهندية وترحيب كبيرٍ من القيادات الدينية الإسلامية وغير الإسلامية بكافة أطيافها؛ وذلك بوصف الرابطة منظمةً دوليةً تحظى بالتوافقية والتقدير العالمي الكبير.

وأعلنت رابطة العالم الإسلامي أن فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى سوف يخطب ويؤم المصلين في أحد أكبر الجوامع في شبه القارة الهندية وأقدمها.

وسيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الهندي، ورئيس الوزراء، وكبار القيادات الدينية الإسلامية وغير الإسلامية، ويحضر عددًا من الفعاليات مع الجالية الإسلامية والمكونات الهندية المختلفة، وذلك في سياق حوارات أخوية وصديقة لتعزيز التفاهم والتعاون ومناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيلتقي بعدد من الوزراء والبرلمانيين والمسؤولين رفيعي المستوى، وستنظّم عدة حلقات نقاشية تشمل عموم التنوع الهندي.