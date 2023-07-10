أخبار مصرية

مجلس أمناء مهرجان العلمين: نجهز حدثا عالميا على أرض مصر وهذا الموسم يشهد رواجا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يوليو 2023 08:26 مساءً - أكد المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية وعضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، أنه بالتعاون بين وزارة الثقافة والشباب سيكون هناك الكثير من الحفلات ونشاط رياضي وغنائي ونشاطات تحيي هذا المكان، قائلا: "احنا أولى بأولادنا وفنانين لتعمير هذا المكان".

 

وأضاف عمر عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الاثنين، عملهم على تحقيق عنصر جذب سياحي في العلمين وستكون تحت الاضواء، مؤكدا أن المدينة ستشهد رواجا كبيرا بسبب المطربين الكبار.

 

وتابع: هيكون في رواج كبير بسبب المطربين الكبار اللي هيغنوا ونجوم الكرة، وبالنسبة للفن نتوقع رواج غنائي والناس هترجع تسمع الغنوة المصري في أرضها وليس في الخارج وهنبدأ بحفلة تامر حسني ويليه الكثير من النجوم وهنشوف شيء عالمي ومدينة العلمين تستوعب الكثير".

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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