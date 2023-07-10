تفاصيل اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم بدء أعمال مكتب التنسيق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وفقا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.





ويوضح الإنفوجراف التالى تفاصيل اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات: وأكدت الوزارة، في بيانها، أنه تيسيرا على الطلاب، وفى إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمى فى جميع المجالات والخدمات التى تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالى بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم فى أداء اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، فى الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

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