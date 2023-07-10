كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بيان صحفى بشأن اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التى يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2023.





ويوضح الإنفوجراف التالى الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

وأكد بيان الوزارة أنه فى إطار الجدول الزمنى لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، نعلن عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وفقا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

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