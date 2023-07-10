وزير السياحة: 7 ملايين سائح زاروا مصر خلال النصف الأول من العام الجارى

جدة - نرمين السيد - واصلت اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، عقد اجتماعاتها الدورية، حيث ترأس اليوم الاثنين، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الاجتماع السادس للجنة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وأعرب الوزير عن فخره بالانتقال للعمل بالعاصمة الجديدة ومنظومة العمل بها وما سيقدمه ذلك من زيادة كفاءة ورفع إنتاجية العمل ومن ثم تحقيق نقلة وعائد مثمر على الاستثمار فى صناعة السياحة فى مصر.

كما قدم "عيسى" التهنئة لأعضاء اللجنة والقطاع السياحى الخاص على الأداء المبهر الذى حققته صناعة السياحة فى مصر خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث حققت خلال هذه الفترة أكثر من 7 ملايين سائح فى أعداد السائحين الوافدين لمصر، مثمنًا على جهود القطاع الخاص والتعاون المثمر والفعال للجهات المعنية وذات الصلة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة فى مصر وخاصة بالقطاع الفندقى فى مصر ووضع مصر فى مكانتها التنافسية التى تستحقها فى مصاف الدول السياحية الكبرى.

وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة فى تاريخ السياحة فى مصر تشهد الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال هذه الفترة هذا النمو فى أعداد السائحين وفى أعداد الليالى السياحية وكذلك انتظام وتنوع تركيبة مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة بشكل متميز وغير مسبوق، معرباً عن سعادته بهذا الأداء الذى يعكس نجاح خطة عمل الوزارة وآليات عمل القطاع الخاص، ودور اللجنة من خلال تسهيل الاجراءات وتشجيع القطاع السياحى الخاص وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها.

وأوضح الوزير أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا وعلى قدم وساق مع وزارة الطيران المدنى لزيادة عدد مقاعد الطيران من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرًا إلى بعض توقعات الحركة السياحية خلال النصف الثانى من عام 2023.

وأكد على أهمية الجهود المبذولة للحفاظ على مصلحة الزائر السائح والتأكد من مستوى جودة ما يتلقاه من خدمات وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن بما يساهم فى تقديم تجربة سياحية متميزة له.

وقد تم خلال الاجتماع التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع الخامس للجنة.