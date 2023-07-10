القناة الوثائقية تعرض فيلما بعنوان "من روح مصر"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يوليو 2023 09:34 مساءً - عرضت القناة الوثائقية، فيلما وثائقيا بعنوان "من روح مصر" والذي يتضمن رحلة قصيرة مشوقة نحو أصحاب مهن تُشكل في مجموعها نكهات طرقات المحروسة ودروبها وباحاتها الخلفية.

وعرض الفيلم الوثائقي لقاءات مع أصحاب محال الكشري والحواوشي وصُناع السبح والسجاد، ومن أصحاب محال الكباب وصُناع الطرابيش إلى النقاشين والنحاسين.

كما شمل الفيلم الوثائقى لقاءات مع صُناع الزي الأزهري العريق إلى صُناع الخزف والفخار الأنيق، كل هؤلاء وغيرهم يروون قصصهم على نحو يسهم في توثيق الشخصية المصرية، وروحها الفريدة.