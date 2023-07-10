اتحاد الكرة يتسلم خطابا من الفيفا لإيقاف القيد للزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يوليو 2023 09:34 مساءً - تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد لنادى الزمالك بسبب مستحقات نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى بخصوص صفقة شيكابالا.

وكان الزمالك قد تعرض لإيقاف القيد فترتين في موسم 2021/2022 صيفية وشتوية قبل أن يعود للتعاقدات خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2022/2023.

من ناحية أخرى، شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التى أقيمت صباح اليوم الاثنين، مشاركة أحمد سيد" زيزو" لاعب وسط الأبيض، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

واطمأن الجهاز الفني للفريق، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، على جاهزية "زيزو" لمباراة القمة، بعد تعرضة لكدمة خفيفة خلال مباراة فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك "زيزو" بشكل طبيعي في الحصة التأهيلية والبدنية، بجانب الفقرة الفنية، دون المشاركة التقسيمة مع مجموعة اللاعبين الأساسيين فى مباراة فيوتشر الأخيرة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب على هامش المران الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير المدير للاعبين بعض الجوانب التكتيكية والخطية الخاصة في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.