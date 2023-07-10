جدة - نرمين السيد - قالت ليلاس كافوزى موفدة "القاهرة الإخبارية" إلى العلمين، إن مجلس أمناء مهرجان العلمين الذى من المنتظر أن تنطلق فعالياته يوم 13 يوليو، سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل المهرجان وبرنامج الفعاليات.





وأضافت ليلاس، فى رسالة لها على الهواء مباشرة من مدينة العلمين الخلابة، أن المؤتمر سيقام غدا فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وينضم عدد كبير من الشخصيات العامة والفنية مثل الفنانة يسرا والفنان أشرف زكى نقيب الممثلين. وذكرت الموفدة، أنها تتحدث من أكبر ممشى على الصعيد العالمى، والذى يوازى بطوله ممشى مدينة الإسكندرية، كما أن المدينة تضم 15 برجا ترتفع عن سطح البحر المتوسط تحو 120 مترا تقريبا. وتابعت أن مهرجان العلمين، الذى يعتبر أكبر مهرجان ترفيهى فى الشرق الأوسط، سيضم عروضا ترفيهية ومسابقات رياضية وحفلات غنائية، ولن يقتصر على الفعاليات المسائية فقط، بل سيكون فيه مسابقات وعروض شاطئية فى الصباح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موفدة «القاهرة الإخبارية»: مؤتمر صحفى غدا لإعلان فعاليات مهرجان العلمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.