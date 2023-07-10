قصة صعود أصغر بقّالة.. بسمة الأولى على الجمهورية بـ 3 ساعات مذاكرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - حصلت على مجموع كبير فى الشهادة الإعدادية، لكنها فضلت عدم الالتحاق بالثانوية العامة ودخول الثانوى الصناعى لعدم قدراتها المادية، فالظروف التى أجبرتها على العمل فى محل البقالة منذ رابعة ابتدائى لا تزال مستمرة.





"كنت بذاكر بين البقالة بعد المدرسة"، هكذا تقول بسمة شوقى، الأولى على الجمهورية فى الثانوى الصناعى، عن تفاصيل يومها، وكيف تحدت الظروف بالإصرار، فلم ترض إلا التفوق على ظروفها المادية. وأعلن المركز الإعلامى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تبنى مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية أحد كيانات التحالف الوطنى، الطالبة بسمة شوقى، ابنة قرية اشليمة التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى التعليم الفنى الصناعى بمجموع 99%، وإهدائها منحة دراسية كاملة تغطى جميع المصروفات خلال فترة دراستها الجامعية وحتى استكمال الدراسات العليا وصولا لدرجة الدكتوراه. وتحلم بسمة أن تكمل مسيرتها التعليمية حتى الحصول على درجة الدكتوراة، موجهة الشكر للتحالف الوطنى للعمل الأهلى، الذى منحها فرصة تحقيق حلمها من أجل مستقبل أفضل.

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