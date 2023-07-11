البابا تواضروس يستأنف اجتماعه الأسبوعى غدا بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، غدا الأربعاء، بالتزامن مع عيد الرسل اجتماع الأربعاء الأسبوعى لقداسته، حيث يلقى عظة اجتماع الأربعاء الساعة 6 مساءً من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.





كان قداسة البابا قد أعلن يوم /الأربعاء/ الموافق 5 أبريل الماضى عن توقف اجتماع /الأربعاء/ طوال فترة الخمسين المقدسة على أن يعود للانعقاد مطلع صوم الرسل، قبل أن يتأجل انطلاقه، إثر تعرض قداسته لالتهاب فى العصب السابع، ما أدى لاستمرار توقف الاجتماع لحين تعافى قداسة البابا.

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