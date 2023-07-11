مرتفع الأزورى.. كيف سيؤثر على مصر خلال الصيف؟

جدة - نرمين السيد - مرتفع الأزوري
وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "هنا فى حالة الطقس الخاصة بِنَا فى فصل الصيف يعتبر امتداد مرتفع العروض الوسطى "مرتفع الأزورى"، هى الانفراجة التى ننتظرها فى أيام الصيف شديدة الحرارة".
وأضافت: "يمتد مرتفع الأزوري بقوة فوق البحر المتوسط، وخاصة فى شهر يوليو وأغسطس، ويصبح الطقس صحو طوال فصل الصيف فيؤثر على مصر برياح شمالية غربية تلطف من الحرارة المرتفعة صيفا، وخصوصا على السواحل الشمالية الغربية".
مرتفع الأزوري
وتابعت الأرصاد: "أما فى حالة تراجعه وتزحزحه إلى الغرب فيحل محله منخفض الهند الموسمى، ويكون مصاحب لرياح شمالية شرقية حارة تصاحب الموجات الحارة ويصاحبها ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس؛ ولذا نجد أن الأيام التى نشعر بها بتلطيف فى الحرارة يكون سببها امتداد مرتفع "العروض الوسطى" علينا".
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