طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا اليوم

جدة - نرمين السيد - ويستمر الامتحان لمدة ساعتين، من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة ظهرا، ويتكون من 20 سؤالا، بينهم 18 سؤالا موضوعيا "اختيار من متعدد"، يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت"، وسؤالى مقال، ويخصصص لأسئلة الاختيار من متعدد 26 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 4 درجات فقط، بإجمالى 30 درجة للمادة.

وبالنسبة للأسئلة الموضوعية فتنقسم إلى 10 أسئلة مخصص لكل منها درجة واحدة و8 أسئلة مخصص لكل منها درجتين، أما سؤالى المقال فيخصص لكل منهما درجتين.