انقطاع المياه عن مدينة كبرى اليوم بـ الدقهلية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مدينة ميت غمر، إنه فى إطار التنسيق القائم بين رئاسة مركز ومدينة ميت غمر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتنفيذا لخطة الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه؛ سيتم عمل غسيل لشبكات مياه مدينة ميت غمر ودقادوس، اليوم الثلاثاء، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.

وطالب مجلس مدينة ميت غمر من الجميع تخزين احتياجاتهم اليومية من مياه الشرب فى فترة أعمال الغسيل، حتى الانتهاء من عملية الصيانة وحتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.