طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن كل التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد أنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.
وتوقع الخبراء وجود ظاهرة نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة اليوم
العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 35 24
6 أكتوبر 36 24
بنهـا 35 24
دمنهور 35 23
وادى النطرون 36 23
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 35 25
الزقازيق 36 24
شبين الكوم 35 25
طنطا 34 24
دمياط 32 24
بورسعيد 33 24
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 23
العريش 33 24
رفح 33 25
رأس سدر 38 24
نخل 36 20
كاترين 34 17
الطور 35 26
طابا 35 25
شرم الشيخ 38 28
الإسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 30 23
مطروح 29 24
السلوم 30 22
سيوة 36 21
رأس غارب 39 28
الغردقة 38 29
سفاجا 39 30
مرسى علم 38 29
شلاتين 37 29
حلايب 35 28
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 34 27
الفيوم 35 25
بني سويف 36 25
المنيا 37 22
أسيوط 37 22
سوهاج 38 25
قنا 42 28
الأقصر 41 27
أسوان 41 29
الوادي الجديد 41 26
أبو سمبل 40 28
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