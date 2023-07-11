هل يجوز إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأموات؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت نصا: " نصَّ فقهاء الحنفية والحنابلة على جواز هبة ثواب القُرُبات للغير مطلقًا، سواء كانت تلك القربة ممَّا تقبل الإنابة أم لا، وسواء كانت الهبة للأحياء أم للأموات".

وقال الإمام الكاسانى الحنفى فى "بدائع الصنائع": "مَن صام، أو تصدَّق، أو صلَّى، وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنَّة والجماعة".

وقال العلامة ابن عابدين الحنفى فى "رد المحتار": "مطلب فى إهداء ثواب الأعمال للغير: قوله: بعبادة ما أى سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة أو قراءة أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًّا أو عمرة، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر، كما فى "الهندية" ط. وقدمنا فى الزكاة عن "التتارخانية" عن "المحيط" الأفضل لمن يتصدق نفلًا: أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص مِن أجره شيء".

وقال العلامة الرحيبانى الحنبلى فى "مطالب أولى النُّهى": "وكل قربة فعلها مسلم وجعل" المسلم بالنية، فلا اعتبار باللفظ، ثوابها أو بعضه لمسلم حى أو ميت: جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له، ولو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره المجد. "من": بيان لكل قربة "تطوع وواجب تدخله نيابة كحج" أو صوم نذره ميت "أو لا" تدخله نيابة، كصلاة ودعاء واستغفار وصدقة وعتق وأضحية وأداء دين وصوم غير منذور".

بينما قصر فقهاء المالكية والشافعية جواز إهداء الثواب للغير على ما يقبل الإنابة؛ كالصدقة والدعاء، أمَّا ما لا يقبلها؛ كالصلاة والصوم فلا.

قال العلامة الدردير فى "الشرح الكبير" وفُضِّل "تطوُّع وليِّه" أو قريبه مثلًا، يعنى ولى الميت عنه أى عن الميت، وكذا عن الحى بغيره أى بغير الحجِّ كصدقة ودعاء وهدى وعتق؛ لأنَّها تقبل النيابة، ولوصولها للميت بلا خلاف، فالمراد بالغير غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر، لا كصوم وصلاة، ويكره تطوُّعُه عنه بالحجِّ كما يأتى، وأمَّا بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم".

وقال الإمام الماوردى فى "الحاوى الكبير": "أمَّا الصيام عن الحى: فلا يجوز إجماعًا بأمر أو غير أمر، عن قادرٍ أو عاجزٍ؛ للظاهر من قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾، ولأنَّ ما تمحَّض من عبادات الأبدان لا تصحُّ فيها النيابة، كالصلاة، وخالف الحج؛ لأنَّه لمَّا تعلق وجوبه بالمال لم يتمحَّض على الأبدان، فصحَّت فيه النيابة كالزكاة".

وكشفت الإفتاء أن المختار للفتوى هو جواز هبة القربات للغير مطلقًا؛ لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى بكبش أقرن، وقال: "هذا عنِّى، وعمَّن لم يُضَحِّ من أمَّتى" أخرجه الإمام أحمد فى "المسند".

فقد جعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم ثواب الأضحية لمن لم يُضَحِّ من أمته، ومثله سائر القُرَب؛ لاشتراكها فى معنى القربة؛ فهو تعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الإنسان ينفعه عمل غيره، والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوثقى.

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بناءً على ذلك، فإنَّه يجوز هبة مثل ثواب الأعمال الصالحة للغير مطلقًا، ويصل إليه بإذن الله؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِى أجاب.