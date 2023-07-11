30 يونيو.. 10 سنوات من إنجازات التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - وحظى التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار الوزير إلى أن النصف الأول من عام 2023 شهد العديد من الفعاليات التى شاركت فيها جمهورية مصر العربية، ومنها: مشاركة مصر فى أعمال الدورة العادية الـ119 للمجلس التنفيذى للألكسو، والدورة الـ216 للمجلس التنفيذى لليونسكو، وكذلك احتضان مصر الدورة الثالثة للأسبوع العربى للبرمجة، فضلاً عن مشاركة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى احتفالية إحياء مسار دخول العائلة المقدسة أرض مصر، بالإضافة إلى تنظيم اللجنة بالتعاون مع منظمة الألكسو ورشة عمل حول "المدن المستدامة والذكية".

ومن جانبه، أشار محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى تنظيم العديد من الفعاليات والدورات التدريبية خلال عام 2023، ومنها: تنظيم اللجنة فعاليات المرحلة الأولى لمشروع " تأهيل ميسرات تعليم الكبار على استخدام منهجية المرأة والحياة" بالإضافة إلى عقد الدورة التدريبية الوطنية حول "الاستشراف الإستراتيجى من أجل اتخاذ القرار" بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، لافتًا إلى اختيار منال فوزى رئيس لجنة الإنسان والمحيط الحيوى (ماب) باللجنة الوطنية، والرئيس الأسبق لقسم علوم البيئة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، ضمن 12 خبيرًا باللجنة الاستشارية الدولية لبرنامج الماب الدولى التابع لمنظمة اليونسكو، ابتداء من الأول من يناير 2023 ولمدة 4 سنوات.

وأشار المشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى فوز عماد خليل أستاذ الآثار البحرية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وأستاذ كرسى اليونسكو للتراث الثقافى المغمور بالمياه، برئاسة الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية لمنظمة اليونسكو، وذلك خلال فعاليات الدورة التاسعة لاجتماع الدول الأطراف فى ميثاق اليونسكو لعام 2001، والدورة الرابعة عشر لاجتماع الهيئة الاستشارية والتى عقدت خلال شهر يونيو 2023 بمقر منظمة اليونسكو بباريس، وكذلك فوز مسعد عطية عبدالوهاب أستاذ بقسم السموم الغذائية والملوثات بالمركز القومى للبحوث عام 2023 بجائزة اليونسكو - غينيا الاستوائية الدولية فى علوم الحياة لعام 2022 فى إصدارها السابع.

وأوضح محمد سمير حمزة، أنه خلال عام 2023 تم عقد الاجتماع الدورى؛ لمناقشة تنفيذ مشروع الشهادات الدولية المهنية فى التدريس بالتعاون مع الإيسيسكو، مشيرًا إلى تنظيم اللجنة الوطنية بالتعاون مع الألكسو العديد من الأنشطة، ومنها: ورشة عمل حول "استخـدام تحليلات البيانات الضخمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة"، فضلاً عن تنظيم دورة تدريبية حول "إدماج منهجية البحث والاستقصاء وحل المشكلات فى تدريس العلوم".

ولفت القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، إلى تنظيم اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، ووزارة السياحة والآثار، وكلية الآثار بجامعة القاهرة، والمتحف القومى للحضارة المصرية NMEC دورة تدريبية بعنوان "تدريب العاملين فى إدارة المشروعات ودراسة الجدوى بمجال ترميم الآثار" خلال الفترة من 26 فبراير حتى 2 مارس 2023، ويأتى ذلك فى إطار الدور المحورى للجنة الوطنية المصرية لليونسكو فى تأهيل وإعداد الكوادر البشرية بالتعاون مع مختلف الجهات والمنظمات المعنية.

وأضاف محمد سمير حمزة، أنه تم اختيار القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية فى العالم الإسلامى لعام 2022، وفوز جمهورية مصر العربية بالمركز الأول لجائزة الشباب العربى لعام 2022، وانضمام مدينة الفيوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم (GNLC) لعام 2022، وفوز مدينة دمياط بجائزة اليونسكو لمدن التعلم عام 2021.

كما فازت مدينة أسوان بجائزة الشبكة الدولية لمدن التعلم "GNLC" التابعة لليونسكو عام 2019، وكذلك فازت محافظة الجيزة ضمن 16 مدينة على مستوى العالم بجائزة اليونسكو لمدن التعلم عام 2017، فضلاً عن فوز جامعة عين شمس بجائزة (كونفوشيوس) لمحو الأمية لعام 2021.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزارة لا تدخر جهدًا فى تشجيع التعاون الدولى وخاصة التعاون مع المنظمات الدولية، وذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية فى الانفتاح على العالم الخارجى، وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين فى مجال تطوير التعليم العالى والبحث العلمى فى ظل التعاون مع المنظمات الدولية (اليونسكو، الألكسو، الإيسيسكو) بما ينعكس إيجابيًا على النهوض بالتراث الثقافى، فضلاً عن تأهيل وإعداد الكوادر البشرية فى المجالات ذات الأولوية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأشار إلى فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذى للجنة الحكومية للمحيطات بمنظمة اليونسكو، وفازت أيضًا بمقعد رئيس اللجنة الدولية الفرعية لإفريقيا وجزر الدول المجاورة للعلوم البحرية باليونسكو حتى نهاية 2021، كما فازت مصر أيضًا للمرة الثانية على التوالى بمقعد نائب الرئيس ممثلاً عن المجموعة العربية لليونسكو فى لجنة الخبراء الحكوميين الدوليين المعنية بدراسة المشروع الأولى للاتفاقية العالمية حول الاعتراف بمؤهلات التعليم العالى، بالإضافة إلى إطلاق دليل معادلات الدرجات العلمية بجمهورية مصر العربية عام 2022.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن مصر فازت بعضوية المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو خلال الفترة من 2017 حتى 2021 ضمن 58 دولة عضو فى المجلس من أصل 193 دولة عضو بالمنظمة، كما تم انتخاب جمهورية مصر العربية لعضوية المجلس الهيدرولوجى الدولى لليونسكو IHP خلال الفترة من 2017 إلى 2021.

كما نجحت اللجنة الوطنية المصرية، فى إدراج ذكرى وفاة هدى شعراوى ومولد شاعر النيل حافظ إبراهيم فى برنامج الذكرى السنوية لمنظمة اليونسكو لعامى 2022 – 2023، وكذا إدراج الخط العربى ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادى عام 2021، فضلاً عن إدراج دار الكتب والوثائق القومية ضمن الأحداث والشخصيات البارزة التى يمكن لليونسكو الاحتفال بها، بالإضافة إلى فوز مؤسسة "مصر الخير" بجائزة منظمة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء ودمجهن بالمجتمع عام 2018، وكذلك فوز جمعية (قبس من نور) المصرية بجائزة الإيسيسكو لمحو الأمية والتربية غير النظامية عام 2017.

ونفذت اللجنة العديد من الأنشطة والمشروعات وورش العمل والندوات خلال العشر سنوات الماضية، من أهمها: استضافة مصر المنتدى الإقليمى الأول للعلم المفتوح فى الدول العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو عام 2021، وكذلك استضافت الدورة الـ42 بالمجلس التنفيذى والدورة الـ14 من المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكذلك استضافة جمهورية مصر العربية أولمبياد البحث العلمى بالتعاون مع منظمة الألكسو عام 2019، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات بالتعاون مع منظمة اليونسكو عام 2018، ومنها: مشروع (تمكين النساء المهمشات وذوى الاحتياجات الخاصة من الانتفاع الشامل بالمعلومات والمعرفة).