مشاركة مصر فى قمة الاتحاد الإفريقى للتجمعات الاقتصادية تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وفى صحيفة الجمهورية، وتحت عنوان علاقات ثنائية متميزة بين مصر والجزائر.. السيسى وتبون فى اتصال هاتفى: استمرار جهود توسيع نطاق ومجالات التعاون لتعظيم المصالح المشتركة، سلطت الصحيفة الضوء على الاتصال الهاتفى الذى أجراه أمس الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون.

ونقلت الجمهورية عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى قوله إن الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر فى إطار حرص الرئيسين على استمرار جهود توسيع نطاق ومجالات التعاون المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل التصدى للتحديات التى تواجه المنطقة، فى ضوء دور الدولتين وحرصهما على تعزيز العمل العربى المشترك.

وفى صحيفة الأهرام، وتحت عنوان مصر تشارك فى قمة "التجمعات الاقتصادية" بكينيا.. تطبيق "منطقة التجارة الإفريقية" والاقتصاد الأزرق والتغير المناخى أبرز الملفات، سلطت الصحيفة الضوء على مشاركة مصر فى قمة الاتحاد الإفريقى للتجمعات الاقتصادية، والتى ستنعقد اجتماعاتها التحضيرية يومى 13 و14 يوليو الحالى على المستوى الوزارى، بينما تعقد القمة فى السادس عشر من الشهر نفسه تحت شعار الإسراع فى تطبيق اتفاقية التجارة الإفريقية القارية الحرة.

وأوضحت الأهرام أن القمة ستشهد مشاركة عدد من التجمعات الاقتصادية، الممثلة للمناطق الجغرافية المختلفة فى القارة، مثل "الإيكواس" و"الكوميسا" و"الساديك"، بالإضافة إلى تجمع "النيباد" الذى تتولى مصر رئاسته حاليا.

وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تبحث القمة العقبات التى تواجه تطبيق منطقة التجارة الإفريقية القارية الحرة، وكذلك العمل بشكل جماعى على تسريع وتيرة الاندماج القارى، وصولا إلى السوق الإفريقية المشتركة، فضلا عن التغيرات المناخية، و"الاقتصاد الأزرق".

وسلطت صحيفة المصرى اليوم الضوء على نشاط رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.. فتحت عنوان رئيس الوزراء فى سيوة لمتابعة تطوير المقاصد السياحية.. "مدبولى" يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية بـ"الواحة"، أبرزت الصحيفة زيارة الدكتور مصطفى مدبولى لواحة سيوة، فى زيارة هى الأولى لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات؛ بهدف متابعة سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية.

وأشارت إلى أن مدبولى وجه، خلال الزيارة، الخبراء والمختصين بإعداد تصور متكامل لتطوير الواحة بكل مقاصدها السياحية، بما يساعد فى النهوض بكافة مكوناتها، كما استمع إلى شرح من خالد شعيب محافظ مطروح، حول الموقف التنفيذى للمشروعات فى مطروح بوجه عام، وفى الواحة بوجه خاص، موضحا أنه فى إطار تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" تم تنفيذ 103 مشروعات بنسبة 100% بـ11 قرية فى المرحلة التمهيدية من إجمالى 56 قرية، كما أن مطروح تشهد منذ عام 2020 تنفيذ 472 مشروعا خدميا وتنمويا، بتكلفة استثمارية 123 مليار جنيه، تتضمن مختلف القطاعات.

وتحت عنوان، "النواب" يوافق على إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى، أبرزت صحيفة الأهرام موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بشأن إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة مقبلة‪. ‬

وأشارت الصحيفة إلى أن فلسفة مشروع القانون أكدت أنه جاء فى ضوء الدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة فى جميع ميادين العمل الأهلى، ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات‪.‬

وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى،غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، كما يهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته‪.‬

وفى الشأن الاقتصادى، سلطت صحيفة الجمهورية الضوء على مكاسب البورصة المصرية خلال جلسات أمس الإثنين.

فتحت عنوان 55 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية أمس، أوضحت الصحيفة أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الأمس مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع.

وأشارت إلى أن رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 55 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 1.149 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.8 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.5 مليار جنيه.