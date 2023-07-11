أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

جدة - نرمين السيد - فيلنيوس

تستضيف العاصمة الليتوانية "فيلنيوس" قمة الناتو على مدار يومين بمشاركة 48 وفدا و2400 عضو، بما فى ذلك 40 رئيس دولة.

واشنطن

يتوجه السفير الأمريكى المتجول للفضاء الإلكترونى والسياسة الرقمية ناثانيال سى فيك إلى جنيف وبرلين فى زيارة تستمر حتى الجمعة المقبلة لحضور الاجتماع الوزارى لمجلس الاتحاد الدولى للاتصالات ITU لمناقشة الأهداف الاستراتيجية للتوصيلية العالمية والتحول الرقمى المستدام فى جنيف.

القاهرة

تنطلق منافسات بطولة العالم للخماسى الحديث للشباب تحت 17 عاما ، والتى تستمر حتى 17 يوليو الجارى، على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية.. وتضم البطولة منافسات فردى البنين وفردى البنات والتتابع والتتابع المختلط.

نيويورك

يعقد مجلس الأمن الدولى، جلسة موسعة حول مسار التسلح الكيماوى فى سوريا برئاسة اديجى أبو نائب الممثل السامى للأمين العام لشئون نزع السلاح، وسيتم عقد جلسة استماع لمداخلات الدول أعضاء المجلس حول هذا الموضوع، تعقبها جلسة مشاورات مغلقة.

القاهرة

يفتتح البيت الثقافى الروسى بالقاهرة، معرض الفن التشكيلى بعنوان "قيم أسرية"، وذلك بقاعة المعارض، حيث تعرض أعمال مجموعة من الفنانين الروس، ويشرف على المعرض الفنان "فيدور فيلكوف" عضو الاتحاد الروسى لفنانى أوروبا وآسيا.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية أمسية شعرية مفتوحة للجمهور تحت عنوان: "قليل من الحب لا يصلح" للشاعر الدكتور أحمد تيمور عضو المجمع العلمى المصرى.

القاهرة

يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات الدورالأول، الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، بينما سيؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم الأحياء لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ورقة ثانية.

نيويورك

تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمى للسكان، الذى يوافق 11 يوليو من كل عام، بالدعوة لتعزيز المساواة بين الجنسين لخلق عالم أكثر عدلًا ومرونة واستدامة، ويسلط اليوم العالمى للسكان الضوء على الحاجة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين للمساعدة فى تحقيق أحلام 8 مليارات نسمة على كوكب الأرض.

القاهرة

يقيم مكتب منظمة العمل الدولية احتفالية بالتعاون مع وزارتى العمل والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والأمومة، بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال 2023 ،وذلك فى إطار مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد فى إفريقيا.

القاهرة

يستأنف ملتقى "شبهات وردود" بالجامع الأزهر الشريف فعالياته الأسبوعية، تحت عنوان "القوامة فى الإسلام.. شبهات وردود"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى، وإشراف المشرف العام على الرواق الأزهرى الدكتور عبد المنعم فؤاد، ومدير عام الجامع الأزهر الدكتور هانى عودة.

واشنطن

تتوجه مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية، ميشيل سيسون، إلى كينيا وتنزانيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر وتونس وتركيا وتستمر حتى 28 يوليو الجارى لعقد اجتماعات مع نظرائها ومسؤولى الأمم المتحدة لتعزيز التزام الولايات المتحدة بالتعاون فى مواجهة التحديات العالمية المشتركة.