«ساعة مع الوزيرة».. سها جندى تستعرض مقترحات المصريين فى الهند وباكستان

جدة - نرمين السيد - وحرصت السفيرة سها جندى، فى بداية اللقاء على الترحيب بالحضور من المصريين فى الهند وباكستان، مؤكدة أنها تضع فى صدارة اهتماماتها الاستماع إلى المصريين حول العالم، لنؤكد أن الدولة المصرية دائما ما تصغى إلى أبنائها حول العالم، مشيرة إلى أننا قابلنا الجاليات المصرية فى أكثر من 40 دولة حتى الآن، ولأول مرة نلتقى أبناء المصريين فى الهند وباكستان.

وأكدت وزيرة الهجرة أن مصر تجمعها علاقات متميزة مع الهند وباكستان، ويمكن البناء لمستقبل أفضل للجميع، فهناك قواسم تاريخية مشتركة ويمكن التعاون وتبادل الخبرات، مضيفة: "وجود المصريين فى قارات العالم يزيد من قوى مصر الناعمة ويضمن نقل الخبرات المختلفة إلى مصر"، موضحة أن مصر والهند احتفلتا بمرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ أيام قليلة.

وأكدت السفيرة سها جندى، أن الوزارة حريصة على التواصل مع المصريين حول العالم بأشكال التواصل كافة، وعلى مدار الساعة، ما يضمن الاستماع لمختلف الأفكار والمقترحات وحل مشكلات المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، موضحة أن هناك ممثلون عن مؤسسات الدولة يحرصون على المشاركة فى مختلف اللقاءات مع المصريين بالخارج، ليشاركوا فى خطط التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة.

وثمنت وزيرة الهجرة الجهود التى يقوم بها أعضاء الجالية، خصوصا تنظيم الفعاليات التى تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية، ومشاركتهم الفاعلة مع المجتمعات بالخارج، وتوطيد العلاقة بين مواطنينا ودول الإقامة، مؤكدة أن الهجرة تعزز التنمية فى جوانب مختلفة، وهو ما نحرص على تطبيقه، من استراتيجية عمل الوزارة.

وفى السياق ذاته، أشادت السفيرة سها جندى، بحرص المصريين بالخارج على التفوق فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هناك عدد كبير من شباب الباحثين والخبراء المصريين فى عدد من الجامعات الهندية والباكستانية، موضحة أهمية فتح آفاق من التعاون مع أبناء الجالية من النابغين فى المجالات المختلفة من دارسى الدراسات العليا فى الجامعات الهندية، والربط بينهم وبين الجهات المعنية بالعمل فى مجالات تخصصاتهم فى مصر، وبحث كيفية تنظيم نقل الخبرات والمعارف التى تكونت لديهم إلى الكوادر العاملة داخل مصر فى نفس مجالات تخصصاتهم، والمجالات التى تتميز بها باكستان والهند ومن بينها مجالات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرهم.

وأشارت وزيرة الهجرة، السفيرة سها جندى إلى إمكانية زيادة الفعاليات الثقافية والفنية الموجهة للجالية فى كل من الهند وباكستان، بهدف تعزيز الهوية المصرية لديهم وربطهم بالوطن الأم، مؤكدة أن الوزارة تحمل اسم المصريين بالخارج، ولذلك حرصنا على دعمهم وتوفير مختلف المحفزات والتيسيرات.

وفى السياق ذاته، أوضحت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة للمشاركين فى اللقاء أن عدد المسجلين للمشاركة فى النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، بلغ نحو ألف شخص، حيث يستهدف فى نسخته الجديدة عددا من المحاور المهمة وهى: (المحور الاقتصادى - المحور السياسى والتعليمى - المحور الاجتماعى والخدمى)، وهى محاور تم التوصل إليها من خلال التواصل الدائم مع المصريين فى الخارج التى تنتهجها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، فى إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة".

وتناولت وزيرة الهجرة سلسلة المحفزات التى قدمتها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، سواء تخفيضات تذاكر الطيران للعائلات على مدار 216 يوما، والاتفاق مع وزارة الطيران المدنى على منح الأسر المصرية فى الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، وذلك من كل دول العالم بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل إلى 25%، وتخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين.

كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا فى السابق، بينما الراكب الأساسى للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادى المعلن من الشركة، ودخلت باقة التخفيضات حيز التنفيذ بالفعل، وسيارات المصريين بالخارج، وكذلك تأسيس شركة استثمارات المصريين بالخارج واتخاذ خطوات جادة بلقاء المجموعة التأسيسية والجهات التنفيذية فى مصر، للاتفاق على مختلف المحددات، والتنسيق لطرح الشركة فى البورصة المصرية والبورصات العالمية، عبر صندوق استثمارى، حيث تضم مجالات مختلفة فى العقارات والإنتاج الزراعى والصناعى وغيرهم، وكذلك طرح أوعية ادخارية بعوائد مجزية، وكذلك توفير أراض ووحدات للمصريين بالخارج، وتخفيضات للدفع بالدولار، لإتاحة العملة الصعبة، وفتح الباب للاستثمار الصناعى للمصريين بالخارج مع إطلاق خارطة الاستثمار الصناعى ويمكن معرفة تفاصيلها واستكشاف فرص الاستثمار فى مصر عبر الرابط:

https://www.investinegypt.gov.eg/.../Pages/exploreMap.aspx.

وأكدت وزيرة الهجرة "أننا نؤمن بأهمية مناقشة وتنفيذ المقترحات الجادة والمتميزة للمصريين بالخارج"، موضحة أننا قطعنا شوطا كبيرا فى تصميم تطبيق المصريين بالخارج، والذى سيتناول كافة الفرص والمحفزات للمصريين بالخارج، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق تطبيق إلكترونى للمصريين فى الخارج يضم كافة الخدمات الإلكترونية والمزايا الموجهة لتيسير عملية التواصل مع المصريين العاملين بالخارج، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة لهم، بالإضافة إلى المساهمة فى ربطهم بوطنهم الأم، ونقل الصورة الصحيحة لما يحدث داخل مصر على أرض الواقع، كما تناولت ما قامت به الوزيرة من تيسيرات لجلب المصريين بالخارج لسياراتهم، دون رسوم أو جمارك وإتاحة الشراء من المناطق الحرة، وحل ما يعترض التنفيذ من مشكلات.

وأوضحت وزيرة الهجرة أننا نحرص على تعزيز الهوية الوطنية للمصريين بالخارج، من خلال فعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، وربط الأطفال والشباب بجذورهم، تحميله عبر الهاتف المحمول سواء كان اندرويد أو أيفون، عبر الروابط التالية، أندرويد https://cutt.us/1m8wS ، أيفون: https://cutt.us/L6yYj وكذلك ملتقيات أبناء الجيلين الثانى والثالث للتعرف على تاريخهم وحضارتهم، وتعريفهم بما يحدث من نهضة حقيقية فى المشروعات القومية، وكذلك ربط شباب الباحثين بالوطن، ليسهموا فى خطط التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة، عبر أنشطة مركز وزارة الهجرة للحوارMEDCE والذى يتيح التسجيل للشباب المصرى فى الخارج عبر الرابط: https://medcegypt.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى حرص الوزارة على التدريب من أجل التوظيف، والسعى المستمر للتعاون مع الشركاء والتنسيق لإتاحة فرص عمل آمنة ومجزية لشبابنا بالخارج، سواء فى الاتحاد الأوروبى أو المملكة العربية السعودية وإيطاليا والمجر وهولندا وغيرها من الدول، بجانب خدمات التدريب والتأهيل للشباب وتوفير بدائل الهجرة غير الشرعية عبر المركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

وبدوره، أوضح السفير وائل حامد، سفير مصر فى الهند أن هناك رموز مصرية متميزة حول العالم، وأن الجالية المصرية فى الهند تضم نخبة متميزة فى مختلف المجالات، مؤكدا أن السفارة تحمل اسم مصر، وتفتح أبوابها وخدماتها متاحة للمصريين بالخارج، ونحرص على متابعتهم وحل مشكلاتهم، انطلاقا من حرص مؤسسات الدولة على خدمة المصريين بالخارج، مشيرا إلى أهمية تسجيل المصريين بالخارج لبياناتهم فى السفارات لسهولة التواصل معهم وحل مشكلاتهم.

من جانبه، قال السفير سامح الغمراوى، رئيس البعثة المصرية فى باكستان، إن الدبلوماسيين المصريين بالخارج يضعون مصلحة المصريين بالخارج فى صدارة اهتماتهم، مؤكدا حرص السفراء والقناصلة على حل ما يواجه المصريين بالخارج من تحديات ومشكلات.

وفى معرض الرد على أسئلة المصريين بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار الساعة لتلقى مشكلات المصريين بالخارج والعمل على حلها، مشيرة إلى حرص وزارة الهجرة على بناء قاعدة بيانات الخبراء، للاستفادة من خبراتهم فى المشروعات القومية.