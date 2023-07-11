الأنبا إبراهيم إسحق يهنئ بطريرك القدس للاتين لاختياره كاردينالا

جدة - نرمين السيد - هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الأنبا بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين؛ لتعينه كاردينالا بالكنيسة الكاثوليكية.





وجاء فى برقية التهنئة: غبطة البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، تلقينا بكل فرح وسرور، خبر تعيين قداسة البابا فرنسيس، لغبطتكم كاردينالًا فى الكنيسة الكاثوليكية الجامعة، لذلك باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، نهنئ غبطتكم ونصلى إلى المسيح القائم من بين الأموات، أن يبارك رسالتكم المقدسة، بمعونة وإرشاد الروح القدس لمجد اسمه وخير النفوس.

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