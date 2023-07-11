وأوضح أن هناك غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم تعمل على مدار الساعة بحضور جميع المعنيين لمتابعة سير أعمال إمتحانات الثانوية العامة والتواصل المستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة عبر الفيديو كونفرانس، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة الامتحانات دون أى مشكلات أو عوائق.
وأشار عبدالعزيز، إلى تضافر كل الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كل الجهات المعنية من أجل سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن أى قلق أو توتر.
وفى سياق متصل، أعلن محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، توفير كل سبل الراحة والخدمات لطلاب الثانوية العامة داخل اللجان.
وقال إن الوحدات المحلية قامت بتوزيع وجبات خفيفة ومياه لطلاب الثانوية العامة أمام اللجان، وذلك تيسيرًا وتخفيفًا عن الطلاب وتوفير مناخ ملائم لهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توزيع وجبات خفيفة ومياه لطلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.