توزيع وجبات خفيفة ومياه لطلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، انتظام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، حيث استقبلت 11 لجنة طلاب شعبة الرياضيات لأداء امتحان مادة الديناميكا للرياضيات التطبيقية.





وأوضح أن هناك غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم تعمل على مدار الساعة بحضور جميع المعنيين لمتابعة سير أعمال إمتحانات الثانوية العامة والتواصل المستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة عبر الفيديو كونفرانس، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة الامتحانات دون أى مشكلات أو عوائق.

وأشار عبدالعزيز، إلى تضافر كل الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كل الجهات المعنية من أجل سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن أى قلق أو توتر.

وفى سياق متصل، أعلن محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، توفير كل سبل الراحة والخدمات لطلاب الثانوية العامة داخل اللجان.

وقال إن الوحدات المحلية قامت بتوزيع وجبات خفيفة ومياه لطلاب الثانوية العامة أمام اللجان، وذلك تيسيرًا وتخفيفًا عن الطلاب وتوفير مناخ ملائم لهم.