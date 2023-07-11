مذيع «إكسترا نيوز»: موقع «العلمين الجديدة» يجعل المدينة نقطة انطلاق تنموية

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى باسم طبانة، إن العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع وتتسع لملايين المواطنين، وتحديدا 4 ملايين مواطن، ومن الأمور المبهرة للغاية فى المدينة، الأبراج، إذ أن هناك 18 برجا تطل على البحر المتوسط مباشرة فى المرحلة الأولى، وهذا أحد عناصر الجذب الكبيرة للمدينة، مشيرا إلى أنها مدينة كبيرة وعظمية تم تشييدها وفقا لأحدث الطرز المعمارية بمعايير عالمية.





وأضاف طبانة، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة على قناة "إكسترا نيوز"، أن البنية التحتية فى مدينة العلمين الجديدة مجهزة على أعلى مستوى بما فيها التكنولوجيا الحديثة الخاصة بإدارة المدينة، لافتا إلى أن الهدف الأساسى من إنشاء مدينة العلمين الجديدة هو توفير حياة متكاملة تشمل كل الخدمات التى يحتاجها الإنسان.

وتابع، أن موقع مدينة العلمين الجديدة مميز للغاية، إذ تقع بين مدينتى برج العرب وسيدى برانى وكذلك مرسى مطروح، متابعا: "موقع العلمين يجعلها قادرة على أن تكون نقطة انطلاقة لكل هذه المدن لكى تخدم عليها من الناحية التنموية"، لافتا إلى نجاح الحكومة فى إزالة أكبر عائق واجه إنشاء تلك المدينة وهو الألغام التى كانت تقف حائط صد أمام أى جهد ممكنة للتنمية فى تلك المنطقة.

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