إزالة 27 حالة تعد على أراضى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم الثلاثاء، إنه تم تنفيذ 10 حالات إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز بلطيم على مساحة 2405 أمتار، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التصدى بكل حزم لكل أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، والمتابعة المستمرة من وزير التنمية المحلية هشام آمنة فى هذا الشأن. وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم إزالته 27 حالة بمركزى الحامول وبلطيم، على مساحة 3 آلاف و480 مترا وقراطين و12 سهما، مؤكدا أن الحملة مستمرة لـ 28 يوليو الجارى، لاسترداد أملاك الدولة، وازالة التعدى على الأراضى الزراعية.

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