«100 يوم صحة».. تقديم 476 ألفا و598 خدمة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، والصحة النفسية، وحملات التوعية التى قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها، أمس الإثنين 10 يوليو، فى جميع محافظات الجمهورية.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن إجمالى الخدمات التى قدمتها حملة "100 يوم صحة" أمس فقط، بلغت 476 ألفا و598 خدمة، بينها 15 ألفا و573 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -فى أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 37 ألفًا و122 زيارة.

وأضاف أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة، أمس لـ2208 أطفال، فيما قدمت 45 ألفًا و738 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.

وأشار عبدالغفار إلى أن الحملة قدمت أمس، 7 آلاف و31 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و7 آلاف و22 خدمة، لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1877 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 4 آلاف و788 مواطنا.

وقال إن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 19 ألفا و902 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالى المترددين على القوافل الطبية، أمس بلغ 11 ألفا و71 مواطنا.

وتابع عبدالغفار أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 86 ألفا، و20 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 77 ألفا، و464 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، أمس، 156 ألفا و832 طفلا.

واستطرد أن حملة "100 يوم صحة" قدمت أمس، 3 آلاف و950 خدمة فى مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسى، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسى، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف عبدالغفار أن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحى لنحو 52 ألفا و500 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعى المنتشرة بالمناطق العامة والنوادى والمولات بالمحافظات، لرفع الوعى وتوجيه المواطنين إلى تلقى خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».