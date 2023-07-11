سعادة بين طلاب الثانوية العامة لسهولة الديناميكا: «اتحل فى ساعة»

جدة - نرمين السيد - انتهى طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، من أداء الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا"، اليوم الثلاثاء، معربين عن سهولة الامتحان، وتمكنهم من الإجابة عليه فى مدة تقل عن الزمن المخصص للإجابة.





ولأول مرة لم يشتك طلاب شعبة الرياضيات من ضيق الزمن المخصص للإجابة على الامتحان، إذ كانوا يطالبون دائما بزيادة زمن الإجابة من ساعتين إلى 3 ساعات، وهو المطلب الذى رفضه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، مؤكدا أن واضعى الأسئلة يراعون الزمن المخصص للإجابة.

وقال الطالب عمرو حسن، بلجنة مدرسة الأورمان بالدقى، إن الامتحان كان سهلا للغاية، حيث استطاع الإجابة عليه خلال ساعة واحدة، وقضى الساعة الثانية فى المراجعة، لضمان الحصول على الدرجة النهائية.

وأضاف الطالب محمد عادل، أن الامتحان كان مستواه أقل من المتوسط، وإن كان به بعض الأسئلة التى تحتاج إلى تفكير لكنها ليست غريبة على الطلاب، متمنيا أن يختتم امتحانات الثانوية العامة بامتحان الجبر والهندسة الفراغية، الخميس المقبل، ويكون بنفس سهولة الديناميكا.

وقالت الطالبة عالية محمود، بلجنة مدرسة المنيرة بالسيدة زينب، إن الامتحان بالنسبة لها كان سهلا، واستطاعت الإجابة عليه فى ساعة وربع فقط، إضافة إلى نصف ساعة للمراجعة.

وتابعت الطالبة مى إبراهيم، أن الامتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط، مشيرة إلى أن أى طالب يستطيع الحصول على الدرجة النهائية فيه.

ويصل قطار امتحانات الثانوية العامة، إلى وجهته النهائية، بعد غد الخميس، حيث يؤدى طلاب شعبة العلوم الامتحان فى مادة الأحياء، وطلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة الجبر والهندسة الفراغية "رياضيات بحتة"، وطلاب الشعبة الأدبية يؤدون الامتحان فى مادة الفلسفة والمنطق.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعى، صورا لامتحان ديناميكا للثانوية العامة، قبل بدء الوقت الفعلى للامتحان، بزعم تسريبه، إلا أن وزارة التربية والتعليم نفت صحة الصور، مؤكدة أنها تعود لامتحان العام الماضى.