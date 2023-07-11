جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده السفير اليوم الثلاثاء بمناسبة العيد الوطنى لفرنسا. وأضاف السفير أن فرنسا تتطلع إلى حل الأزمة السودانية، معربا عن أمله أن تسهم القمة التى تستضيفها مصر قريبا فى حل الأزمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير باريس بالقاهرة: نشكر مصر على تسهيل عبور الرعايا الفرنسيين من السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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